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Москва

Росздравнадзор запретил вакцину Pfizer в России до её регистрации 

Говорит Москва 19 минут назад
Росздравнадзор запретил вакцину Pfizer до её регистрации
Фото: ТАСС
Это относится к использованию препарата, в том числе, в частных медицинских клиниках.
В Россию запрещено ввозить профилактические препараты от коронавируса, не прошедшие госрегистрацию. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.

«Запрет распространяется даже на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера», — уточнили в организации.

В декабре агентству сообщили о переговорах по поводу поставки вакцин Pfizer и Moderna в филиал израильской клиники Hadassah. В московском отделении уточнили, что поставки возможны не раньше февраля, а желающие записываются в «лист ожидания».
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Общество , Росздравнадзор , Москва
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