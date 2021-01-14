Росздравнадзор запретил вакцину Pfizer до её регистрации

Это относится к использованию препарата, в том числе, в частных медицинских клиниках.

Россию запрещено ввозить профилактические препараты от коронавируса, не прошедшие госрегистрацию. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.

«Запрет распространяется даже на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера», — уточнили в организации.

В декабре агентству сообщили о переговорах по поводу поставки вакцин Pfizer и Moderna в филиал израильской клиники Hadassah. В московском отделении уточнили, что поставки возможны не раньше февраля, а желающие записываются в «лист ожидания».