Когда это все закончится: в Москве продлили ограничения 

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил удаленку для старшеклассников московских школ, но продлил действие других коронавирусных ограничений. Об этом сообщается на сайте главы города.

С понедельника, 18 января, ученики московских школ с первого по 11-й класс вернутся с каникул и начнут учиться в очном режиме (до каникул очно учились только дети из 1-5 классов). Их транспортные карты для льготного проезда разблокируют.

Школы продолжат соблюдать меры эпидемиологической безопасности. Если в классе выявят хотя быть один случай коронавируса, весь класс временно переведут на удаленку.

Оставшиеся ограничения решено продлить до четверга, 21 января. Московские вузы и колледжи, а также учреждения дополнительного образования в этот период будут работать удаленно.

Собянин объяснил, что ограничения решили продлить на неделю по совету эпидемиологов: по их мнению, в ближайшие дни станет ясно, падает ли заболеваемость в Москве.

Если ситуация с коронавирусом станет стабильной, власти города смягчат некоторые ограничения.

Как сообщал «Рамблер», ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предупредил, что заболеваемость коронавирусом в России может вырасти через одну-две недели.

Медик напомнил, как россияне обычно болеют ОРВИ: в новогодние каникулы меньше, так как люди проводят время дома с семьей, но заболеваемость растет, когда они возвращаются на работу и учебу.