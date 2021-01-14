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Москва

Когда это все закончится: в Москве продлили ограничения 

Елена Прошина 28 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил удаленку для старшеклассников московских школ, но продлил действие других коронавирусных ограничений. Об этом сообщается на сайте главы города.
С понедельника, 18 января, ученики московских школ с первого по 11-й класс вернутся с каникул и начнут учиться в очном режиме (до каникул очно учились только дети из 1-5 классов). Их транспортные карты для льготного проезда разблокируют.
Школы продолжат соблюдать меры эпидемиологической безопасности. Если в классе выявят хотя быть один случай коронавируса, весь класс временно переведут на удаленку.
Оставшиеся ограничения решено продлить до четверга, 21 января. Московские вузы и колледжи, а также учреждения дополнительного образования в этот период будут работать удаленно.
Собянин объяснил, что ограничения решили продлить на неделю по совету эпидемиологов: по их мнению, в ближайшие дни станет ясно, падает ли заболеваемость в Москве.
Если ситуация с коронавирусом станет стабильной, власти города смягчат некоторые ограничения.
Как сообщал «Рамблер», ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предупредил, что заболеваемость коронавирусом в России может вырасти через одну-две недели.
Медик напомнил, как россияне обычно болеют ОРВИ: в новогодние каникулы меньше, так как люди проводят время дома с семьей, но заболеваемость растет, когда они возвращаются на работу и учебу.
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Общество , Видео , Сергей Вознесенский , Сергей Собянин , РУДН
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