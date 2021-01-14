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Около 10 млн россиян путешествовали в новогодние праздники 

Павел Тиунов 1 час назад
Около 10 млн россиян путешествовали в новогодние праздники
Фото: ТАСС
Около 10 миллионов россиян в период новогодних каникул совершили путешествие по стране, заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, в связи с особенностью ситуации в этом году люди предпочли активный отдых и оздоровительный туризм, сообщает агентство «Прайм».
Ранее на праздниках россияне ездили преимущественно по городам, о чем говорит статистика загруженности городских гостиниц. В этом году тренд иной — люди отправились за пределы мегаполисов. Соответственно выросла загруженность загородных отелей (в пределах 70-90%), а, например, в столицах гостиницы опустели (в Москве загруженность составила 30%, в Санкт-Петербурге — 25%). Экскурсиям по городам россияне предпочли лыжи, сноуборд, конные и пешие прогулки, санаторно-курортные программы и термальные источники.
Большинство туристов традиционно отправились на Черноморское побережье, однако в этом году значительно выросла популярность Красной поляны, курортов Северного Кавказа, Алтая, Хибина, Сахалина, многие открыли для себя познавательные маршруты Татарстана и Калининградской области.
Турпоток на горнолыжные курорты увеличился на 15% по сравнению с январем 2019 года, добавил Чернышенко. Из 10 миллионов россиян, отправившихся в путешествие, 23% выбрали для себя активный отдых на лыжах или сноуборде, добавил чиновник.

«Рост турпотока связан не только с ограничениями в передвижении по миру, но и улучшением инфраструктуры курортов, повышением уровня сервиса», — отметил вице-премьер.

Ранее, как сообщал «Рамблер», представители крупнейших отечественных туроператоров вычислили день, когда можно прогнозировать уровень продаж путешествий на грядущее лето.
Глава TUI Россия Тарас Демура и гендиректор TEZ TOUR Воскан Арзуманов в эфире телеканала РБК заявили, что туристический рынок в 2021 году может оказаться в двух ситуациях: пандемия начнет отступать в связи с повсеместной вакцинацией соответственно сфера начнет оживать или прививочная кампания не принесет ощутимых результатов и очередной сезон будет для бизнесменов потерян. Ключевой датой было названо 1 марта. К этому дню у туроператоров останется возможность «продать» лето, если ситуация с коронавирусом улучшится. Если пандемия не отступит, то «минимум половину планов по сезону можно забыть», отметили предприниматели.
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Комментарии 1
Общество , Тарас Демура , Дмитрий Чернышенко , Воскан Арзуманов , Правительство РФ , РБК
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