Около 10 млн россиян путешествовали в новогодние праздники 

Около 10 миллионов россиян в период новогодних каникул совершили путешествие по стране, заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко . По его словам, в связи с особенностью ситуации в этом году люди предпочли активный отдых и оздоровительный туризм, сообщает агентство «Прайм».

Ранее на праздниках россияне ездили преимущественно по городам, о чем говорит статистика загруженности городских гостиниц. В этом году тренд иной — люди отправились за пределы мегаполисов. Соответственно выросла загруженность загородных отелей (в пределах 70-90%), а, например, в столицах гостиницы опустели (в Москве загруженность составила 30%, в Санкт-Петербурге — 25%). Экскурсиям по городам россияне предпочли лыжи, сноуборд, конные и пешие прогулки, санаторно-курортные программы и термальные источники.

Большинство туристов традиционно отправились на Черноморское побережье, однако в этом году значительно выросла популярность Красной поляны, курортов Северного Кавказа, Алтая, Хибина, Сахалина, многие открыли для себя познавательные маршруты Татарстана и Калининградской области.

Турпоток на горнолыжные курорты увеличился на 15% по сравнению с январем 2019 года, добавил Чернышенко. Из 10 миллионов россиян, отправившихся в путешествие, 23% выбрали для себя активный отдых на лыжах или сноуборде, добавил чиновник.

«Рост турпотока связан не только с ограничениями в передвижении по миру, но и улучшением инфраструктуры курортов, повышением уровня сервиса», — отметил вице-премьер.

Ранее, как сообщал «Рамблер», представители крупнейших отечественных туроператоров вычислили день, когда можно прогнозировать уровень продаж путешествий на грядущее лето.