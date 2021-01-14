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Москва

Рособрнадзор выступил против отмены ОГЭ 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 59 минут назад
Отмена ОГЭ не будет поддержана ни профессиональным сообществом, ни самими школьниками, так как результаты экзаменов отражают реальные достижения учащихся девятых классов, считают в Рособрнадзоре.
Вопрос об отмене основного государственного экзамена, который проводится в девятом классе, рассмотрен не будет, так как говорить об альтернативах ОГЭ нецелесообразно, об этом ТАСС заявили в пресс-службе Рособрнадзора.
ЕГЭ останется только для поступающих в вузы в новом году
По словам представителя ведомства, такую меру не поддержат ни профессиональное сообщество, ни обучающиеся.
В пресс-службе также прокомментировали законопроект по отмене ОГЭ, о подготовке которого заявил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.

«По поводу законопроекта — во-первых, на сегодня с ним мы не ознакомлены, позиция Рособрнадзора будет подготовлена и направлена в соответствии с установленными процедурами. Однако на сегодняшний день мы не видим необходимости в отмене ОГЭ и полагаем, что при отмене экзаменов показатели результатов обучения могут быть снижены» — заявили в Рособрнадзоре.

В пресс-службе также отметили, что результаты ОГЭ «отражают достижения школьников, являются дополнительной мотивацией для обучающихся».
Ранее сообщалось, что экзамены в девятых классах в рамках ОГЭ пройдут с 24 по 28 мая. Аттестаты будут выдаваться на основе результатов по двум предметам — русскому языку и математике.
В сентябре директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова рассказала об изменениях в ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году. В августе ФИПИ опубликовал проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) по 15 предметам ЕГЭ в 2021 году.
Напомним, в 2020 году в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа экзамены для выпускников школ были перенесены на более позднее время, ЕГЭ проходил с 3 июля по 8 августа, экзамены у выпускников девятых классов были отменены, итоговые оценки школьникам выставили на основании годовых.
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Комментарии 12
Общество , Видео , Максим Зайцев , Оксана Решетникова , Рособрнадзор , Госдума , ИТАР-ТАСС , Москва
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