В центре Гамалеи назвали срок окончания пандемии 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 закончится в России летом. Об этом руководитель отдела микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил «Ридусу».

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре 2019 года. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 92,3 миллионов человек. В России число заболевших превысило 3,47 миллиона человек.

«Я считаю, что к лету, особенно к концу лета, у нас все это не то чтобы будет затихать, а уже, может, полностью затихнет», — заявил сегодня Зуев.

По его словам, вакцинация населения станет определяющим фактором в вопросе окончания пандемии. Он назвал ее наиболее эффективным способом борьбы со всеми вирусными инфекциями.

«Поэтому и решайте: надо прививаться или нет», — отметил Зуев.

Он рассказал, что пандемия закончится, когда коллективный иммунитет будет у 60−70% россиян. По его мнению, достичь этого получится к концу августа. Помимо вакцинации, достичь этого показателя поможет рост числа переболевших. Кроме того, все пневмотропные вирусы, типичным представителем которых является коронавирус, чувствуют себя очень плохо летом.