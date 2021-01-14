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Москва

Победившая болезнь Паркинсона старушка на видео 

Вадим Дроздов 17 минут назад
74-летняя Нэнси из Бельгии борется с болезнью Паркинсона с помощью занятий боксом. Старушке практически удалось победить болезнь.
Болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы. Относится к дегенеративным заболеваниям экстрапирамидной моторной системы. Вызвано прогрессирующим разрушением и гибелью нейронов, вырабатывающих нейромедиатор дофамин. Недостаточная выработка дофамина ведёт к активирующему влиянию базальных ганглиев на кору головного мозга. Современная медицина пока не может излечить заболевание, однако существующие методы консервативного и оперативного лечения позволяют значительно улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование болезни.
Общество , Видео
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