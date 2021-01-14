В ночь с 18 на 19 января православные верующие будут праздновать Крещение Господне с традиционным окунанием в водоемы. В Подмосковье оборудуют порядка 220 пунктов на открытых водоемах, в прудах и купелях при храмах. По данным сайта подмосковного МЧС, ежегодно в купаниях участвует около 200 тысяч человек. По данным портала Gismeteo, в Крещенскую ночь Московский регион ожидают морозы до минус 30 градусов. Администрации муниципалитетов и спасатели готовятся к массовому мероприятию с учетом экстремальных погодных условий. Все точки, где разрешено будет окунаться, оборудуют теплыми раздевалками, а также организуют раздачу горячего чая. Предусмотрено дежурство медиков.
Подготовка к крещенским купаниям попала на видео
Читайте также