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Москва

Подготовка к крещенским купаниям попала на видео 

Вадим Дроздов 29 минут назад
В ночь с 18 на 19 января православные верующие будут праздновать Крещение Господне с традиционным окунанием в водоемы. В Подмосковье оборудуют порядка 220 пунктов на открытых водоемах, в прудах и купелях при храмах. По данным сайта подмосковного МЧС, ежегодно в купаниях участвует около 200 тысяч человек. По данным портала Gismeteo, в Крещенскую ночь Московский регион ожидают морозы до минус 30 градусов. Администрации муниципалитетов и спасатели готовятся к массовому мероприятию с учетом экстремальных погодных условий. Все точки, где разрешено будет окунаться, оборудуют теплыми раздевалками, а также организуют раздачу горячего чая. Предусмотрено дежурство медиков.
Общество , Видео
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