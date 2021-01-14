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Москва

Путин объявил массовую вакцинацию и попал на видео 

Вадим Дроздов 35 минут назад
13 января президент Российской Федерации Владимир Путин объявил начало массовой вакцинации населения страны.
"Нам нужно переходить от масштабной такой к массовой вакцинации, и я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру, прошу вас уже со следующей недели выстроить соответствующий график этой работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу", — заявил президент.
Массовая вакцинация в России начнется 18 января 2021 года. Такую дату назвала вице-премьер Татьяна Голикова.
«На сегодняшний день мы понимаем, что до конца января, то есть для использования населением, поступит 2,1 миллиона доз вакцины, и нам достаточно серьезно нужно будет нарастить прививочную кампанию», — заявила она.
Общество , Видео , Татьяна Голикова , Владимир Путин
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