Путин объявил массовую вакцинацию и попал на видео 

13 января президент Российской Федерации Владимир Путин объявил начало массовой вакцинации населения страны.

"Нам нужно переходить от масштабной такой к массовой вакцинации, и я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру, прошу вас уже со следующей недели выстроить соответствующий график этой работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу", — заявил президент.

Массовая вакцинация в России начнется 18 января 2021 года. Такую дату назвала вице-премьер Татьяна Голикова

«На сегодняшний день мы понимаем, что до конца января, то есть для использования населением, поступит 2,1 миллиона доз вакцины, и нам достаточно серьезно нужно будет нарастить прививочную кампанию», — заявила она.