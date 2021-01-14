Названы возможные убийцы экс-главы «УГМК» Калмановича

Сотрудникам Следственного комитета удалось установить предполагаемых исполнителей убийства Шабтая фон Калмановича и покушения на его водителя, совершенных в 2009 году. Об этом заявил начальник ГСУ СКР по Москве Андрей Стрижков.

По его словам, следователи допрашивали и родственников Калмановича. Было проведено около 30 допросов свидетелей в различных регионах РФ — в Ингушетии, Чечне, Архангельской области и других. Кроме того, по словам Стрижкова, были назначены и проведены дактилоскопические, молекулярно-генетические, баллистические судебные экспертизы.

«Следствием доказано, что каких-либо взаимоотношений, в том числе деловых либо личных, между потерпевшими и обвиняемыми Тумгоевым, Белхороевым и Костоевым не было, а преступление они совершили по найму. Тумгоев и Белхороев — выходцы из клана так называемых баталхаджинцев», — рассказал Стрижков «Коммерсанту».

По его словам, последователи этого клана также обвиняются в совершении других особо тяжких преступлений как на Северном Кавказе, так и в Москве, однако вину свою они пока не признают. Расследование, в том числе в отношении заказчиков и организаторов преступления, продолжается, дело в их отношении выделено в отдельное производство.