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СК назвал возможных убийц экс-главы клуба «УГМК» Калмановича 

Ura.Ru 1 час назад
Названы возможные убийцы экс-главы «УГМК» Калмановича
Фото: ТАСС
Сотрудникам Следственного комитета удалось установить предполагаемых исполнителей убийства Шабтая фон Калмановича и покушения на его водителя, совершенных в 2009 году. Об этом заявил начальник ГСУ СКР по Москве Андрей Стрижков.
По его словам, следователи допрашивали и родственников Калмановича. Было проведено около 30 допросов свидетелей в различных регионах РФ — в Ингушетии, Чечне, Архангельской области и других. Кроме того, по словам Стрижкова, были назначены и проведены дактилоскопические, молекулярно-генетические, баллистические судебные экспертизы.

«Следствием доказано, что каких-либо взаимоотношений, в том числе деловых либо личных, между потерпевшими и обвиняемыми Тумгоевым, Белхороевым и Костоевым не было, а преступление они совершили по найму. Тумгоев и Белхороев — выходцы из клана так называемых баталхаджинцев», — рассказал Стрижков «Коммерсанту».

По его словам, последователи этого клана также обвиняются в совершении других особо тяжких преступлений как на Северном Кавказе, так и в Москве, однако вину свою они пока не признают. Расследование, в том числе в отношении заказчиков и организаторов преступления, продолжается, дело в их отношении выделено в отдельное производство.
Калмановича убили в Москве в 2009 году, расстреляв его Mercedes S-500. В теле бизнесмена нашли 15 пуль. Покойный являлся владельцем женского баскетбольного клуба «Спартак» и хозяином Дорогомиловского рынка. Организовывал российские концерты зарубежных артистов, в том числе Майкла Джексона и Лайзы Миннелли. В Екатеринбурге Калмановича знают как бывшего президента баскетбольного клуба «УГМК».
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Комментарии 2
Общество , Майкл Джексон , Лайза Миннелли , Спартак , УГМК-Холдинг , СКР , Бавария , Германия
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