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Мясников усомнился в происхождении коронавируса 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Мясников усомнился в происхождении коронавируса
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в естественном происхождении коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам доктора, он всегда был противником теории искусственного происхождения вируса. Однако после оценки развития ситуации в мире у Мясникова, по его словам, оставалось все меньше уверенности в том, что "все идет, согласно законам природы".
Также он обратил внимание на то, что "артподготовка мировых СМИ шла впереди последующих событий".

"Это все, конечно фантазии, но терзают меня "смутные сомнения"", — резюмировал Мясников.

Ранее Всемирная организация здравоохранения и большинство ученых неоднократно подчеркивали, что коронавирус имеет естественное происхождение. В частности, представитель группы экспертов ВОЗ Марион Купманс заявила в начале недели, что наиболее вероятным источником происхождения COVID-19 являются места скопления летучих мышей.
Власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в последний день 2019 года. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа SARS-CoV-2, а болезнь получила название COVID-19. Уже 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии.
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Общество , Александр Мясников , ВОЗ , Китай
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