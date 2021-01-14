Мясников усомнился в происхождении коронавируса 

Врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в естественном происхождении коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале

По словам доктора, он всегда был противником теории искусственного происхождения вируса. Однако после оценки развития ситуации в мире у Мясникова, по его словам, оставалось все меньше уверенности в том, что "все идет, согласно законам природы".

Также он обратил внимание на то, что "артподготовка мировых СМИ шла впереди последующих событий".

"Это все, конечно фантазии, но терзают меня "смутные сомнения"", — резюмировал Мясников.

Ранее Всемирная организация здравоохранения и большинство ученых неоднократно подчеркивали, что коронавирус имеет естественное происхождение. В частности, представитель группы экспертов ВОЗ Марион Купманс заявила в начале недели, что наиболее вероятным источником происхождения COVID-19 являются места скопления летучих мышей.