В Гидрометцентре предсказали «букет неприятностей» из-за погоды

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Жителей европейской части России ждет «букет неприятностей» из-за погодных аномалий, предсказали в Гидрометцентре. Об этом пишет РИА Новости

Так, в горах Кавказа ожидается ветер до 32 метров в секунду. В Ростовской, Волгоградской областях, в Ставрополье Краснодарском крае будут осадки, мокрый снег, гололед, а также местами снежные заносы на дорогах, порывистый ветер и метели.

«А в районе Сочи над Черным морем существует опасность формирования смерчей», — добавили в Гидрометцентре.

Как пояснили синоптики, такая же погода ждет жителей Приволжского федерального округа.

«На юге европейской части России, в средней полосе и на севере ожидается непогода», — говорится в сообщении.

На севере и северо-западе европейской части России будет наблюдаться аномально холодная погода. Так, в Архангельской области ожидается до минус 35 градусов, а в Москве будет снег, местами сильный, возможны снежные заносы и гололедица. Снег и морозы останутся в европейской части России до конца недели, уточнили синоптики.