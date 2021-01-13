В Петербурге выросло число госпитализаций больных с COVID

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Увеличение числа больных вызвано массовым выходом граждан на работу и учёбу. Также возросла вероятность завоза инфекции извне в связи с возвращением людей с отдыха.

Об этом говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

Накануне в Петербурге были госпитализированы 823 человека. За медпомощью обратились 4 205 заболевших. Отмечается, что здравоохранение города готово к возможному росту заболеваемости COVID-19. Есть необходимый запас лекарственных средств, свободный коечный фонд превышает 20%.