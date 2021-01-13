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В Петербурге выросло число госпитализаций больных с COVID-19 

Говорит Москва 21 минуту назад
В Петербурге выросло число госпитализаций больных с COVID
Фото: РИА Новости
Увеличение числа больных вызвано массовым выходом граждан на работу и учёбу. Также возросла вероятность завоза инфекции извне в связи с возвращением людей с отдыха.
Об этом говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.
Накануне в Петербурге были госпитализированы 823 человека. За медпомощью обратились 4 205 заболевших. Отмечается, что здравоохранение города готово к возможному росту заболеваемости COVID-19. Есть необходимый запас лекарственных средств, свободный коечный фонд превышает 20%.
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Общество , Санкт-Петербург
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