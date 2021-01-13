Смерть Гусева стала неожиданностью для коллеги актера

«Во время работы он чувствовал себя прекрасно, ничего не было, смена прошла замечательно, все попрощались, помахали рукой. Он был в замечательном настроении, поэтому никто не ожидал. Он отъехал буквально метров 100 от площадки. С 09:00 утра до 15:00 мы работали, сцен пять с ним отсняли. Это даже не полная мена была», — сказал Поморин.