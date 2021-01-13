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Коллега актера Гусева рассказал о его последнем съемочном дне 

ТК «Звезда» и ещё 1 28 минут назад
Смерть Гусева стала неожиданностью для коллеги актера
Фото: Кино-театр.ру
Погибший сегодня актер театра и кино Дмитрий Гусев чувствовал себя хорошо и не жаловался на здоровье. Об этом «Звезде» рассказал оператор Иван Поморин, который работал с ним на одной площадке. Поэтому для всей съемочной группы его гибель стала полной неожиданностью и шоком, уточнил он.
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«Во время работы он чувствовал себя прекрасно, ничего не было, смена прошла замечательно, все попрощались, помахали рукой. Он был в замечательном настроении, поэтому никто не ожидал. Он отъехал буквально метров 100 от площадки. С 09:00 утра до 15:00 мы работали, сцен пять с ним отсняли. Это даже не полная мена была», — сказал Поморин.

Дмитрию Гусеву было 44 года, за свою актерскую карьеру он снялся почти в 150 фильмах и сериалах. Зрителям он известен по ролям в проектах «Глухарь», «Скорая помощь», «Последний рубеж», «Метод» и «Склифосовский».
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Общество , Дмитрий Гусев
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