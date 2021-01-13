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Дрожжина подала в суд на дочь Баталова 

WomanHit.ru и ещё 4 40 минут назад
Дрожжина подала в суд на дочь Баталова
Фото: ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ
Скандал о мошенничестве с наследством актера Алексея Баталова продолжает набирать обороты. Актриса Наталья Дрожжина, против которой возбуждено уголовное дело, подала иск в суд к дочери артиста Марии. На официальном сайте Замоскворецкого районного суда сообщается о регистрации заявления.
Дрожжина хочет вернуть все имущество семье Баталовых, но из-за его ареста не может этого сделать. Следствие и сама вдова актера Гитана Аркадьевна не идут навстречу Наталье.

«К слову, мы провели почерковедческую экспертизу — подписи на документах стоят Гитаны Аркадьевны. Так что решили обратиться в суд, чтобы расторгнуть договор и все вернуть, так сказать, в принудительном порядке», — заявил адвокат Анатолий Кучерен «Московскому комсомольцу».

Дрожжина, согласно договору, обязалась нести расходы на содержание вдовы Баталова.

«Если быть точным, договоров пожизненной ренты три (каждый касается одного объекта недвижимости — ⅓ доли в четырехкомнатной квартире в Доме на набережной, мастерской Баталова, квартиры бабушки Маши в 1-м Самотечном переулке), — отметил правозащитник.

Актриса предлагает расторгнуть договор, потому что не может исполнять свои обязанности из-за ареста имущества с октября прошлого года.

'Мной 5 ноября 2020 года в адрес ответчицы были направлены предложения расторгнуть заключенные договоры пожизненного содержания с иждивением, однако данные предложения оставлены без ответа. 1 декабря 2020 года я повторно направила в адрес ответчицы предложения, они приняты не были», — сообщает в иске актриса.

Юлия Антонова, адвокат семьи Баталовых, рассказала о важном нюансе дела. По ее словам, была нарушена воля Марии, владелицы имущества, которая не знала о заключении данного договора. И верным решением в таком случае будет не его расторжение, а признание документа недействительным.

«Последствия юридически одинаковы, но есть разница. Если добровольно расторгают договор, то убытков вроде как ни у кого нет, а если признают его недействительным, то виновная сторона должна выплатить вред и издержки, которые причинила», — заявила правозащитница.

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Комментарии
Общество , Алексей Баталов , Московский комсомолец
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