Дрожжина подала в суд на дочь Баталова 

«К слову, мы провели почерковедческую экспертизу — подписи на документах стоят Гитаны Аркадьевны. Так что решили обратиться в суд, чтобы расторгнуть договор и все вернуть, так сказать, в принудительном порядке», — заявил адвокат Анатолий Кучерен «Московскому комсомольцу».
«Если быть точным, договоров пожизненной ренты три (каждый касается одного объекта недвижимости — ⅓ доли в четырехкомнатной квартире в Доме на набережной, мастерской Баталова, квартиры бабушки Маши в 1-м Самотечном переулке), — отметил правозащитник.
'Мной 5 ноября 2020 года в адрес ответчицы были направлены предложения расторгнуть заключенные договоры пожизненного содержания с иждивением, однако данные предложения оставлены без ответа. 1 декабря 2020 года я повторно направила в адрес ответчицы предложения, они приняты не были», — сообщает в иске актриса.
«Последствия юридически одинаковы, но есть разница. Если добровольно расторгают договор, то убытков вроде как ни у кого нет, а если признают его недействительным, то виновная сторона должна выплатить вред и издержки, которые причинила», — заявила правозащитница.