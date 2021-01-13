Эксперт прокомментировал досмотр российского корабля Грецией

Военный эксперт Михаил Тимошенко заявил, что за досмотром российского корабля Грецией могут последовать ответные досмотры и даже военные действия. Об этом сообщает «Царьград».

Как писал «Рамблер», ранее спецназ Военно-морских сил Греции высадился на российский грузовой корабль «Адлер» в Средиземном море. Экипаж согласился на проверку судна. Военные входящей в НАТО страны не нашли на корабле ничего запрещенного или подозрительного.

По данным «Известий», миссия Евросоюза назвала проверку «дружественной», отметив, что цель подобных проверок — пресечь незаконные поставки оружия в Ливию.

«Греки, похоже, решили задрать хвост с какого-то перепуга. Возможно, такое решение было принято в НАТО. Они же раньше себя тихо вели, греки, никогда не выёживались», — удивился Тимошенко.

Он отметил, что российское судно не заходило в территориальные воды Греции, поэтому повода останавливать его не было. По его мнению, единственной причиной досмотра российского корабля было желание Греции «показать свое место в НАТО».

«Мол, вот мы, греки, решительные до ужаса, у нас же Одиссей был, ё-моё. Нота протеста, конечно, будет», — подчеркнул Тимошенко.

Он добавил, что теперь перед Россией встает вопрос, как работать в Средиземном море и нужен ли конвой из боевых кораблей гражданским судам.