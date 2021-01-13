Живущий в Германии россиянин долгое время претворялся своей женой

«Говорю по-немецки чуть лучше жены, поэтому часто вопросы по телефону решаю я. Но сервисы некоторые зареганы на жену, потому что так проще (у неё виза неограниченная, а у меня продлеваемая)», — написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По словам kidoro, он много раз представлялся Оксаной Игоревной и проблем не возникало, так как немцы не догадывались, что имя — женское. Однако во время последнего разговора с оператором по фамилии Миллер его разоблачили.

«Начинаю объяснять проблему, для регистрации заявки нужно пройти идентификацию. Оператор несколько раз меня переспрашивает, действительно ли я Иванова Оксана Игоревна . Наконец, поняв, в чём дело, на русском говорю: «Я уже понял, что Вы такая же фрау Миллер, как я Оксана, договор на жену, но она плохо говорит по-немецки», — признался kidoro.

По его словам, после этого фрау Миллер подтвердила заявку и «всё прошло ок».

Как писал «Рамблер», ранее в «Яндекс. Дзене» появился пост о впечатлениях иностранцев от имен россиян: некоторые имена вызывают у них странные ассоциации.

Жители Чили смеются над именами Ника (именно так там называют ночной горшок) и Галина (похоже на испанское слово gallina — «курица»). Испаноговорящие с трудом произносят несколько согласных букв подряд, поэтому Света превращается у них в Севету, а Ксюша — в Акасюшу или Кесению.