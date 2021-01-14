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Россияне выбрали самый необычный памятник в стране 

РИА Новости 2 часа назад
Россияне выбрали самый необычный памятник в стране
Фото: пресс-служба правительства Тувы
Победителем всероссийского конкурса "скульпТУТУра" по определению самых необычных памятников и скульптур страны, организованный сервисом поездок и путешествий Туту.ру, стал памятник тувинской письменности, который находится в музее-заповеднике "Белдир-Кежии" в Республике Тыва, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В сервисе рассказали, что за 2,5 месяца отборочных раундов были рассмотрены 100 претендентов на выход в финал из 85 регионов России. В голосовании приняли участие более 320 тысяч человек.
"В итоге победителем стал памятник тувинской письменности, который находится в музее-заповеднике "Белдир-Кежии" в Республике Тыва. И хотя памятник тувинской письменности удерживал лидерство почти в течение всей двухнедельной финальной гонки, у его преследователей так же были высокие шансы на победу.
Отрыв лидера от второго места составил чуть более 1000 голосов. Если за памятник тувинской письменности проголосовали 31 577 человек, то за скульптуру "Свидание" из Курска отдано 30 450 голосов. Замкнула тройку скульптура "Комар — хранитель Сибири" в Ноябрьске, получившая 20 403 голоса", — прокомментировали финал организаторы конкурса.
В компании отметили, что конкурс "скульпТУТУра" получил поддержку россиян. За памятники и скульптуры агитировали и жители регионов, и представители местных властей. Например, с постом в поддержку памятника тувинской письменности выступил глава республики Тыва Шолбан Кара-Оол.
Кроме того, в финал конкурса самых необычных скульптур вышли: памятник "Йошкин кот" (Йошкар-Ола, Республика Марий Эл), скульптура "Терминатор" (Глазов, Удмуртская Республика), памятник дворнику (Якутск, Республика Саха (Якутия)), памятник реактивному поезду (Тверь, Тверская область), памятник первокласснику (Ростов-на-Дону, Ростовская область), скульптура "Динозавр" (Опочка, Псковская область) и скульптура "Золотая Корона "Йорял" (Элиста, Республика Калмыкия).

"Теперь организаторы конкурса, представители сервиса поездок и путешествий Туту.ру, отправятся в победивший регион и вручат администрации памятный кубок, созданный из узнаваемых фрагментов всех 100 конкурсантов. Кроме того, все участники вошли в 3D-энциклопедию необычных памятников России", — пояснили организаторы конкурса.

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Общество , РИА Новости , Москва
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