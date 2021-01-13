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Москва

В Театре Вахтангова рассказали о состоянии Ланового 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
В Театре Вахтангова отказались говорить о состоянии Ланового
Фото: Олег Бурнаев / Музей Победы
Пресс-секретарь театра Вахтангова Елена Кузьмина сообщила «Вечерней Москве», что актеры труппы надеялись увидеть Василия Ланового до конца недели. 16 января Народному артисту СССР исполняется 87 лет.
Ранее Ланового госпитализировали в связи с тем, что он заразился COVID-19.

— К сожалению, информацию о самочувствии Василия Семеновича я озвучить не могу. Мы очень надеемся, что он выздоравливает. Мы знаем, что Лановой находится под присмотром хороших врачей, и мы надеемся, что он поправляется, — заметила пресс-секретарь.

Кузьмина сказала, что товарищи по театру надеются, что 16 января, в свой день рождения, известный артист сможет выйти на сцену Театра Вахтангова.
Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что Лановой пока что останется в больнице.

— Василий Семенович и его жена Ирина Петровна до конца недели останутся в больнице. Вопрос об их выписке будет решаться в понедельник, 18 января. Разумеется, сразу они ходить по улице не смогут, очевидно, еще какое-то время надо будет побыть дома, — уточнил руководитель.

Крок признался, что пока не знает, станут ли в театре переносить празднование 87-летия актера на более позднюю дату.
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Комментарии
Общество , Елена Кузьмина , Василий Лановой , Кирилл Крок , Москва
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