Рассказавшая о щедром подарке от шейха стюардесса попала на видео 

Сотрудница авиакомпании Emirates Cандра Джинни Квон (Sandra Jeenie Kwon) поведала пользователям TikTok о щедром подарке, который она получила от шейха.

Несмотря на то, что членам экипажа воздушного судна запрещено брать чаевые от пассажиров, однажды девушка была вынуждена принять немаленькую сумму в качестве подарка от шейха и главы компании Emirates Group Ахмеда бин Саида Аль Мактума (Ahmed bin Saeed Al Maktoum).

В качестве благодарности он презентовал командиру лайнера, второму пилоту и старшему бортпроводнику по 5000 долларов. А каждой стюардессе он выдал по 1000 долларов, рассказала в своем видео Квон.