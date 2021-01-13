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Москва

Рассказавшая о щедром подарке от шейха стюардесса попала на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Сотрудница авиакомпании Emirates Cандра Джинни Квон (Sandra Jeenie Kwon) поведала пользователям TikTok о щедром подарке, который она получила от шейха.
Несмотря на то, что членам экипажа воздушного судна запрещено брать чаевые от пассажиров, однажды девушка была вынуждена принять немаленькую сумму в качестве подарка от шейха и главы компании Emirates Group Ахмеда бин Саида Аль Мактума (Ahmed bin Saeed Al Maktoum).
В качестве благодарности он презентовал командиру лайнера, второму пилоту и старшему бортпроводнику по 5000 долларов. А каждой стюардессе он выдал по 1000 долларов, рассказала в своем видео Квон.
Общество , Видео , В мире , Emirates
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