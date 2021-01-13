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Умерла народный художник России Евгения Гатилова 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Умерла народный художник России Евгения Гатилова
Фото: Youtube
Народный художник России, скульптор по фарфору Евгения Гатилова умерла в Москве в возрасте 99 лет.
Скульптор умерла во вторник у себя дома, передает ТАСС. По предварительной версии, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Евгения Гатилова более 35 лет проработала скульптором на Дулевском фарфоровом заводе. В 2006 году она получила звание народного художника РФ. Работы Гатиловой хранятся в ведущих музеях и частных коллекциях по всему миру.
В своем творчестве художник старалась воссоздать образы обычных людей, что видно в сериях «Сельские мотивы», «Письмо на целину», «Человек и природа». Ее авторству также принадлежат скульптурные портреты Пушкина, Блока, Шукшина, Вертинского.
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Общество , ИТАР-ТАСС , Москва
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