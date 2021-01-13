Пока вы спали: Минюст потребовал доступ к банковской тайне 

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Министерство юстиции подготовило законопроект, предусматривающий получение доступа к банковской тайне. В ведомстве объяснили это необходимостью более тщательного контроля за деятельностью некоммерческих организаций, пишет газета «Известия».

«Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством», — заверили в Минюсте.

В 2020 году в столице впервые было введено в эксплуатацию больше площадей торговых центров, чем в регионах. Эксперты связали это с влиянием пандемии, пишет РБК.

Согласно отчету консалтинговой компании Cushman & Wakefield, данные из которого привело издание, в Москве было введено в эксплуатацию 232 тыс. кв. м торговых площадей, в регионах — 191 тыс. кв. м. Таким образом, 55% площадей пришлось на Москву, 45% — на регионы.

Россия находится на зимнем плато по коронавирусу. Пока объемы вакцинации недостаточны, и говорить о победе не приходится, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн

«Нет, конечно, никакой победы. У нас сейчас по-прежнему заболеваемость высокая. Вы вспомните весенний период: у нас на пике было немного больше 11 тысяч. А сейчас идет 23 тысячи. Это все — наше зимнее плато», — пояснил он.

За месяц уже шесть машин китайского производителя сгорели в российских регионах, отличающихся морозной зимой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в Новосибирске легковой автомобиль, произведенный в Китае, сначала загорелся, а потом еще и взорвался.

Случаи возгорания машин произошли в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Нижневартовске. Почти на всех сгоревших автомобилях стояла одинаковая сигнализация с автозапуском, производитель ищет причины произошедшего, а владельцы намерены подать коллективный иск.

Стал известен подводный камень ОСАГО

В случае несогласия с компенсацией ущерба, которую страховая компания готова выплатить по ОСАГО после ДТП, не стоит подписывать соглашение об урегулировании убытков. О том, чем обернулось подписание такого соглашения для автовладелицы из Санкт-Петербурга, рассказали «Известия».

По данным издания, жительница Санкт-Петербурга после ДТП с участием троллейбуса не смогла взыскать со страховой компании адекватную сумму ущерба. Женщина подписала соглашение об урегулировании убытков, рассчитывая «довзыскать» недостающую сумму, однако суды сочли, что она согласилась с тем, что начислила страховая.

В итоге Верховный суд встал на сторону автовладелицы, посчитав, что она была введена в заблуждение относительно правовых последствий совершаемых ею действий.