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Москва

Мэрия Москвы отняла здание «Дома 2» 

Артём Кульша 1 час назад
Мэрия Москвы и Российский университет дружбы народов отняли здание «Дома 2». Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
В 2009 году компания «Европлейс» на 99 лет арендовала землю на улице Саморы Машела, 5, и построила на ней павильон. Позже его заняла фирма СПП, которая занимается «Домом 2». В здании стали проводить кастинги и расположилась редакцию журнала «Дом 2». При этом «Европлейс» сохранил землю в своей собственности. Она находится неподалеку от РУДН.
Некоторое время назад университет обнаружил нарушения при сделке между «Европлейсом» и СПП и обратился в мэрию. Та обратилась в суд с требованием вернуть землю в городскую собственность. «Европлейс» решил отдать ее. В настоящее время готовится передача здания РУДН.
В середине декабря, как сообщал «Рамблер», ТНТ объявил о закрытии «Дома 2». В конце месяца на канале вышел последний эпизод передачи. Ранее генеральный директор шоу Александр Расторгуев заявил, что оно не закроется, а перестанет выходить на ТНТ. Ведущий передачи Влад Кадони сообщил, что «Дом 2» заживет новой жизнью в 2021-м.
Комментарии
Общество , Видео , Александр Расторгуев , Влад Кадони , РУДН , Правительство Москвы
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