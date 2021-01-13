Мэрия Москвы отняла здание «Дома 2» 

В 2009 году компания «Европлейс» на 99 лет арендовала землю на улице Саморы Машела, 5, и построила на ней павильон. Позже его заняла фирма СПП, которая занимается «Домом 2». В здании стали проводить кастинги и расположилась редакцию журнала «Дом 2». При этом «Европлейс» сохранил землю в своей собственности. Она находится неподалеку от РУДН.

Некоторое время назад университет обнаружил нарушения при сделке между «Европлейсом» и СПП и обратился в мэрию. Та обратилась в суд с требованием вернуть землю в городскую собственность. «Европлейс» решил отдать ее. В настоящее время готовится передача здания РУДН.