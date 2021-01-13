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Зимнее плато: вирусолог оценил ситуацию с COVID-19 в России 

РИА Новости и ещё 3 13 минут назад
Россия вышла на плато по коронавирусу
Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress
Россия находится на зимнем плато по коронавирусу, и причин для существенного спада заболеваемости пока нет. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
В стране наблюдается уменьшение количества заболевших после новогодних праздников, рекордный суточный показатель — 29 935 случаев коронавируса — был зафиксирован в конце декабря.
По словам Альтштейна, ни о какой победе над пандемией речи не идет — заболеваемость все же остается высокой.

«Вспомните весенний период: у нас на пике было немного больше 11 тысяч. А сейчас идет 23 тысячи. Это все — наше зимнее плато», — сказал он РИА Новости.

Вакцинация, по мнению вирусолога, пока проводится в недостаточном масштабе — для широкого охвата нужны не миллионы доз, а десятки миллионов.
Ранее стабилизацию ситуации по заболеваемости COVID-19 в РФ отметили в Роспотребнадзоре.
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Общество , Наука и техника , Анатолий Альтштейн , Роспотребнадзор , РИА Новости
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