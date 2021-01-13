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Москва

Подробности новой базы данных москвичей на видео 

Вадим Дроздов 26 минут назад
Мэрия Москвы планирует создать новую систему хранения персональных данных жителей столицы. Вся информация о москвичах будет содержаться в одном приложении. Многие эксперты сходятся во мнении, что властям не удастся обеспечить необходимый уровень безопасности, чтобы все данные не были украдены хакерами. К тому же чуть более месяца назад в интернет уже были слилты данные около 100 тысяч переболевших коронавирусом жителей Москвы.
В России до 2022 года создадут единую базу данных всех жителей страны. Госдума приняла закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России.
Общество , Видео , Госдума , Правительство Москвы
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