Подробности новой базы данных москвичей на видео 

Мэрия Москвы планирует создать новую систему хранения персональных данных жителей столицы. Вся информация о москвичах будет содержаться в одном приложении. Многие эксперты сходятся во мнении, что властям не удастся обеспечить необходимый уровень безопасности, чтобы все данные не были украдены хакерами. К тому же чуть более месяца назад в интернет уже были слилты данные около 100 тысяч переболевших коронавирусом жителей Москвы.
В России до 2022 года создадут единую базу данных всех жителей страны. Госдума приняла закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России.