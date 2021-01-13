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Москва

Россия ответила на жалобу Украины об «украденном» конструкторе Королеве 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Twitter-аккаунт России гифкой из мультфильма «Жил был пес…» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева.
В официальном Twitter-аккаунте Украины в ответ на российское сообщение о дне рождения Королева появилось сообщение: «Внимание, воровство!». Украинская сторона заявила, что Королев «называл себя украинцем», родился и учился на Украине. «Работал, затем арестован, подвернут пыткам и заключен в тюрьму на шесть лет: Москва, Колыма, Казань», — говорится в сообщении. В аккаунте России появился шутливый ответ: «Правда „Внимание, воровство“ или Украина начала дорожить советским наследием?». Сообщение сопровождается гифкой из мультфильма киностудии «Союзмультфильм», снятого по мотивам украинской народной сказки, передает РИА «Новости».
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Общество , Видео , Сергей Королев , РИА Новости , Казань , Киев , Москва , Республика Татарстан
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