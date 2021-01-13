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Российский миллиардер отправил сына в армию 

Мир новостей и ещё 9 4 часа назад
Forbes сообщил, что сын миллиардера Алексея Мордашова Никита стал солдатом-срочником после отчисления из Высшей школы экономики.
Наследник бизнесмена, состояние которого в настоящее время оценивается в 23,1 млрд долларов, был студентом ВШЭ на платном отделении факультета мировой экономики и мировой политики.
Отмечается, что служить в армию сына отправил сам Алексей Мордашов, потому что юноша не хотел учиться.
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На интернет-портале образовательной программы видно, что к концу года обучения Никита имел рейтинг 2,6 из 10. Это один из самых низких показателей. Летом 2020 года сына миллиардера из вуза отчислили.
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Общество , Видео , Алексей Мордашов , ВШЭ , Forbes
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