Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Познер объяснил необходимость импичмента Трампу 

Lenta.ru 24 минуты назад
Познер поддержал возможный импичмент Трампу
Фото: РИА Новости
Журналист и телеведущий Владимир Познер поддержал намерения американцев устроить импичмент действующему президенту США Дональду Трампу. В разговоре с «Национальной службой новостей» он объяснил необходимость скорейшего импичмента.

«Импичмент будет означать, что Трамп не сможет больше никогда баллотироваться в президенты. Это будет конец политической карьере», — одобрил готовящуюся процедуру Познер.

По словам журналиста, импичмент необходимо делать в ближайшее время, потому что уже 20 января 2021 года Трампа заменит на посту лидера страны Джо Байден. Так как импичмент можно объявить только действующему президенту, американцам нужно ускориться, считает Познер.
«Трамп может сохранить влияние на республиканцев определенного толка, но это уже будет неизбираемый человек», — заявил Познер. Он добавил, что процедура импичмента может начаться уже 13 января, если вице-президент США Майк Пенс не прибегнет к 25-й поправке к конституции. Эта поправка позволяет досрочно отстранить действующего президента от власти из-за его недееспособности.
11 января палата представителей опубликовала резолюцию об импичменте нынешнему президенту страны Дональду Трампу. Политика обвиняют в подстрекательстве к мятежу, а также в том, что он «поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты». По мнению членов палаты представителей, Трамп остается угрозой нацбезопасности и демократии, из-за этого его следует отстранить от должности.
Видео дня. Машинист и полицейский вытащили мальчика из-под поезда в метро
Последние новости
Украина предложила России уйти из Донбасса по «золотому мосту» Украина предложила России уйти из Донбасса по «золотому мосту» Маск на русском оценил Королева Маск на русском оценил Королева На Крымском мосту задержали более 100 крымских татар На Крымском мосту задержали более 100 крымских татар
Комментарии 2
Общество , Джозеф Байден , Майк Пенс , Владимир Познер , Дональд Трамп , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
01:47
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
Общество
Появилось видео из суда над протаранившим колонну военных водителем
00:30
Появилось видео из суда над протаранившим колонну военных водителем
Происшествия
Момент крушения самолета в США попал на видео
00:18
Момент крушения самолета в США попал на видео
Происшествия
Задержание газовых мошенников попало на видео
00:27
Задержание газовых мошенников попало на видео
Происшествия
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
00:46
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
Происшествия
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
02:49
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
США
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
00:51
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
В мире
Землетрясение в Иркутске попало на видео
00:15
Землетрясение в Иркутске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
Происшествия
Водитель автобуса переключил передачи шваброй и попал на видео
00:04
Водитель автобуса переключил передачи шваброй и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть