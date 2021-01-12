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Москва

Роспотребнадзор заверил, что мутации коронавируса не повлияют на диагностику и вакцинацию 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Роспотребнадзор: мутации коронавируса не повлияют на вакцинацию
Фото: ТАСС
Новые варианты коронавируса могут появляться в результате приспособления COVID-19 в организме человека, в их возникновении нет ничего необычного. Новые штаммы не повлияют на диагностику и вакцинацию, заявили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее "Известия" сообщили, что в России обнаружен новый вариант коронавируса, который приобрел 18 мутаций за четыре месяца нахождения в организме пациентки с подавленным иммунитетом.

"Безусловно, в возникновении новых генетических вариантов вируса нет ничего необычного. Естественно, что в результате приспособления вируса к организму нового хозяина — человека — будут появляться новые варианты коронавируса SARS-CoV-2", — говорится в сообщении. По данным ведомства, в геноме вируса содержится 30 тыс. нуклеотидов. "Все изменения между штаммами укладываются в 0,1%. Это не повлияет ни на диагностику, ни на вакцины", — подчеркивается в сообщении.

В ведомстве отметили, что несмотря на то, что описанные учеными 18 мутаций в организме российской пациентки отличаются от британского и датского вариантов, часть из них все же совпадает. Это указывает на их независимое происхождение и "потенциально адаптационный характер".

"Кроме того, некоторые из обнаруженных мутаций были описаны ранее у пациентов с иммунодефицитными состояниями. В этом наблюдении также нет ничего принципиально нового, но данное исследование еще раз обращает наше внимание на существование мутационных "горячих точек", обладающих адаптационным значением, и на важность изучения генетической изменчивости вируса в определенных группах пациентов", — отметили в Роспотребнадзоре.

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Общество , Роспотребнадзор , газета "Известия" , ИТАР-ТАСС
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