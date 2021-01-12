Роспотребнадзор: мутации коронавируса не повлияют на вакцинацию

"Безусловно, в возникновении новых генетических вариантов вируса нет ничего необычного. Естественно, что в результате приспособления вируса к организму нового хозяина — человека — будут появляться новые варианты коронавируса SARS-CoV-2", — говорится в сообщении. По данным ведомства, в геноме вируса содержится 30 тыс. нуклеотидов. "Все изменения между штаммами укладываются в 0,1%. Это не повлияет ни на диагностику, ни на вакцины", — подчеркивается в сообщении.