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В ижевском цирке звери выступали в одежде с нацистской символикой 

РИА Новости 10 минут назад
В ижевском цирке зверей одели в одежду со свастикой
Фото: РИА Новости
Прокуратура Удмуртии организовала проверку после представления в цирке Ижевска, где животные выступали в одежде с нацистской символикой, сообщает республиканское надзорное ведомство.

"В ходе мониторинга сети интернет выявлена информация, размещенная в социальной сети, о демонстрации нацистской символики на попонах, одетых на животных, во время выступлений 8 января в здании Государственного цирка Удмуртии", — сообщает прокуратура региона.

Отмечается, что по факту демонстрации нацистской символики в здании госцирка прокуратурой Первомайского района Ижевска организована проверка.
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