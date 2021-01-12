В ижевском цирке зверей одели в одежду со свастикой

Прокуратура Удмуртии организовала проверку после представления в цирке Ижевска, где животные выступали в одежде с нацистской символикой, сообщает республиканское надзорное ведомство.
"В ходе мониторинга сети интернет выявлена информация, размещенная в социальной сети, о демонстрации нацистской символики на попонах, одетых на животных, во время выступлений 8 января в здании Государственного цирка Удмуртии", — сообщает прокуратура региона.
Отмечается, что по факту демонстрации нацистской символики в здании госцирка прокуратурой Первомайского района Ижевска организована проверка.