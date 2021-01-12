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Стали известны дата и место прощания с митрополитом Филаретом 

RT на русском 43 минуты назад
Прощания с митрополитом Филаретом пройдет 15 января
Фото: РИА Новости
Белорусская православная церковь (БПЦ) сообщила дату и место прощания с почётным патриаршим экзархом всея Белоруссии, митрополитом Филаретом.
Об этом говорится на сайте БПЦ.

«Прощание с… митрополитом Филаретом (Вахромеевым) состоится в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска и в Успенском Жировичском монастыре (аг. Жировичи Слонимского района Гродненской области)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что 15 января в Успенском Жировичском монастыре начнётся соборная архиерейская Божественная литургия, «по окончании которой состоится панихида по новопреставленному».

«После панихиды тело почившего митрополита Филарета будет погребено за Крестовоздвиженским храмом Успенского Жировичского монастыря», — добавили в БПЦ.

Ранее Белорусская православная церковь сообщила, что почётный патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Филарет скончался.
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