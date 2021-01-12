Федора Конюхова госпитализировали в Москве

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69-летний Конюхов находится в больнице на юго-востоке Москвы с 11 января. Анализы на коронавирус показали отрицательный результат.

В конце декабря путешественник совершал восхождение на самый высокий вулкан в Северной Америке — мексиканский пик Орисаба высотой 5636 метров.

По возвращению из экспедиции Федор Конюхов почувствовал недомогание и сделал тест на COVID-19, который оказался отрицательным.

Симптомы простуды не проходили больше недели, врачи обнаружили у путешественника пневмонию и предложили госпитализацию.

Родственники Конюхова предполагают, что причиной болезни стала резкая смена климата. По их словам, в больнице Федор читает книги и проходит назначенные процедуры. Врачи обещают выписать пациента через два-три дня.