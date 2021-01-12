Федора Конюхова госпитализировали в Москве

Путешественник Федор Конюхов госпитализирован в Москве с пневмонией, сообщает «Московский комсомолец».
69-летний Конюхов находится в больнице на юго-востоке Москвы с 11 января. Анализы на коронавирус показали отрицательный результат.
В конце декабря путешественник совершал восхождение на самый высокий вулкан в Северной Америке — мексиканский пик Орисаба высотой 5636 метров.
По возвращению из экспедиции Федор Конюхов почувствовал недомогание и сделал тест на COVID-19, который оказался отрицательным.
Симптомы простуды не проходили больше недели, врачи обнаружили у путешественника пневмонию и предложили госпитализацию.
Родственники Конюхова предполагают, что причиной болезни стала резкая смена климата. По их словам, в больнице Федор читает книги и проходит назначенные процедуры. Врачи обещают выписать пациента через два-три дня.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Санкт-Петербурге проходит лечение от пневмонии, вызванной коронавирусом, актриса Алиса Фрейндлих. Во вторник появились сообщения об улучшении состояния народной артистки СССР. Она по-прежнему находится в отделении реанимации, однако уже начала восстановительные процедуры с дыхательной гимнастикой и физиотерапией.