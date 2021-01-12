Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Федора Конюхова госпитализировали с пневмонией 

Вероника Полынина 49 минут назад
Федора Конюхова госпитализировали в Москве
Фото: РИА Новости
Путешественник Федор Конюхов госпитализирован в Москве с пневмонией, сообщает «Московский комсомолец».
69-летний Конюхов находится в больнице на юго-востоке Москвы с 11 января. Анализы на коронавирус показали отрицательный результат.
В конце декабря путешественник совершал восхождение на самый высокий вулкан в Северной Америке — мексиканский пик Орисаба высотой 5636 метров.
По возвращению из экспедиции Федор Конюхов почувствовал недомогание и сделал тест на COVID-19, который оказался отрицательным.
Симптомы простуды не проходили больше недели, врачи обнаружили у путешественника пневмонию и предложили госпитализацию.
Родственники Конюхова предполагают, что причиной болезни стала резкая смена климата. По их словам, в больнице Федор читает книги и проходит назначенные процедуры. Врачи обещают выписать пациента через два-три дня.
Путешественник Федор Конюхов ушел в самоизоляцию
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Санкт-Петербурге проходит лечение от пневмонии, вызванной коронавирусом, актриса Алиса Фрейндлих. Во вторник появились сообщения об улучшении состояния народной артистки СССР. Она по-прежнему находится в отделении реанимации, однако уже начала восстановительные процедуры с дыхательной гимнастикой и физиотерапией.
Видео дня. Машинист и полицейский вытащили мальчика из-под поезда в метро
Комментарии 34
Общество , Алиса Фрейндлих , Федор Конюхов , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео из суда над протаранившим колонну военных водителем
00:30
Появилось видео из суда над протаранившим колонну военных водителем
Происшествия
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
01:47
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
Общество
Задержание газовых мошенников попало на видео
00:27
Задержание газовых мошенников попало на видео
Происшествия
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
00:46
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
Происшествия
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
02:49
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
США
Землетрясение в Иркутске попало на видео
00:15
Землетрясение в Иркутске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
Происшествия
Водитель автобуса переключил передачи шваброй и попал на видео
00:04
Водитель автобуса переключил передачи шваброй и попал на видео
Общество
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
00:51
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
В мире
Россиянка пожаловалась на мастурбирующего таксиста
01:10
Россиянка пожаловалась на мастурбирующего таксиста
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение