Кураев оспорит решение церковного суда о лишении сана

Тест обращения размещен на странице Кураева в Facebook . В качестве обоснования для подачи прошения он отметил "несоблюдение епархиальным судом установленного порядка церковного судопроизводства".

Епархиальный суд Москвы в декабре 2020 года рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях протодиакона Андрея Кураева и постановил лишить его сана. Решение вступит в силу после утверждения патриархом Кириллом. По информации епархии, суд установил в заявлениях Кураева "признаки хулы на Церковь". В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности клирика, в частности об обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола". По информации епархии, протодиакон, согласно положению о церковном суде, трижды был вызван в церковный суд в установленном порядке и трижды не явился, и лишь в одном случае его отказ прибыть был признан обоснованным уважительной причиной (состояние здоровья).

"Речь идет не об апелляции, это называется ходатайство об обжаловании, о вторичном рассмотрении. Я имею право обратиться с такой просьбой к городскому епископу — в данном случае это патриарх Московский и вся Руси Кирилл", — сказал Кураев.

В обращении к патриарху он, в частности, пишет, что суд не ознакомил его с заявлениями и сообщениями о церковных правонарушениях, "не принял во внимание и даже не упомянул" его "предыдущие извинения перед семьей прот. Агейкина и митрополитом Тихоном (Емельяновым)".

"В обвинении суд ссылался на высказывания, которые были "зашифрованы" в виде ссылок, при этом суд запретил мне пользоваться интернетом и телефоном во время заседания. То есть, если бы я пришел на суд, я бы даже не смог понять, в чем конкретно меня обвиняют. Причем запрет на использование телефона и интернета во время заседания — неправомочен", — пояснил Кураев. По его словам, только теперь, после публикации рушения суда, он узнал, в чем именно обвиняется и может "спокойно проанализировать обвинение, свои слова и церковные каноны".

"Поэтому у меня есть надежда на повторное заседание суда. Для меня это возможность нормально защищаться и сказать свое слово на суде. Надо сказать, что положение о церковном суде не обязывает епископа назначать вторичные слушания, это зависит от доброй воли патриарха Кирилла", — пояснил священник.

Всего, по словам Кураева, в его адрес епархиальным судом было обозначено порядка 10 обвинений. "По некоторым очень легко ответить, например, когда мне приписывают не мои слова, по другим обвинениям возможен богословский спор, по каким-то я могу признать свою неправоту: я христианин и мне незазорно каяться. Хотя бы исходя из этого очная "встреча" была бы хороша. Но я прошу в своем обращении к патриарху Кириллу, чтобы во время суда мне было разрешено пользоваться средствами связи, потому что положение о церковном суде не предусматривает такого запрета", — подчеркнул Кураев.

Также он отметил, что положение о церковном суде не ограничивает сроки рассмотрения ходатайства о пересмотре дела — "поэтому ситуация может "зависнуть" на года". "Причем в общецерковный суд можно подать просьбу только после получения отказал об обжаловании со стороны епархиального суда", — заключил собеседник агентства.