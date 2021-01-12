Ребенка высадили из автобуса в мороз на трассе под Кировом

"Органами прокуратуры по поручению прокурора Кировской области Андрея Оборока организована проверка. Будет дана оценка действия работников автотранспортного предприятия на предмет соблюдения требования законодательства об организации междугородних пассажирских перевозок, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", — заявили в прокуратуре Кировской области.