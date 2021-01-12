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В Кировской области ребенка высадили из автобуса в мороз на трассе 

РИА Новости 22 минуты назад
Ребенка высадили из автобуса в мороз на трассе под Кировом
Фото: РИА Новости
Кондуктор высадила школьника, который не мог оплатить проезд, из автобуса на трассе в Кировской области, несмотря на сильный мороз, прокуратура проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Утром во вторник в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что кондуктор маршрута №103 Кирово-Чепецк — Киров в понедельник в 16.40 высадила из автобуса мальчика, который не смог оплатить свой проезд из-за проблем с банковской картой. Ребенок, оказавшийся в мороз на трассе, смог сесть в другой автобус, где за него заплатила пассажирка.

"Органами прокуратуры по поручению прокурора Кировской области Андрея Оборока организована проверка. Будет дана оценка действия работников автотранспортного предприятия на предмет соблюдения требования законодательства об организации междугородних пассажирских перевозок, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", — заявили в прокуратуре Кировской области.

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Общество , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
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