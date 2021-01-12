Умер фотожурналист ТАСС Олег Булдаков 

Ушел из жизни ветеран ТАСС Олег Васильевич Булдаков — фотожурналист высокого класса, безотказный труженик, замечательный, необыкновенно жизнерадостный и открытый человек.

Олег Васильевич любил ТАСС и тассовцев, был беззаветно предан агентству всем сердцем. Он был связан с нашим агентством почти полвека, придя в фотохронику в 1970 году лаборантом и дослужившись до спецкора, которому поручали самые ответственные задания.

Государственной Думе и Булдаков объездил практически всю страну, освещая самые разные события нашей жизни — всесоюзные стройки и спортивные соревнования, военные учения и вооруженные столкновения в горячих точках — Чечне, Приднестровье. Побывал на севере и юге страны — на Новой Земле, на границах с Монголией и Китаем, достойно работал в «коридорах власти» — Правительстве России Совете Федерации . В его снимках живет дух эпохи, а снятые им портреты светских и религиозных деятелей — это целая галерея ярких образов.

Выйдя на пенсию, Булдаков не зачехлил фотоаппарат, а продолжал работать для агентства, Союза журналистов и других организаций, в том числе Дома русского зарубежья, Совета ветеранов по месту жительства — и все это бескорыстно. Он не пропустил ни одного внутритассовского события, создав фотолетопись жизни агентства и галерею портретов наших коллег — как работающих, так и уже вышедших на пенсию. За многолетнюю службу он первым из ветеранов в 2017 году был отмечен наградой «Главные кадры ТАСС» в номинации «За вклад в развитие».

В 2019 году, к 80-летнему юбилеем мастера его лучшие снимки были представлены в "Окнах ТАСС" на фасаде здания.

Светлая и добрая память об Олеге Васильевиче Булдакове навсегда сохранится в наших сердцах.