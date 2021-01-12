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Москва

Россиянин купил особняк по соседству с королевой за 2 миллиарда рублей 

Александр Котлеткин 35 минут назад
Неизвестный российский миллиардер купил особняк в неоклассическом стиле за 2,1 млрд руб. Дом расположен в самом престижном пригороде Лондона — графстве Суррей. Сделка стала одной из крупнейших на местном рынке недвижимости за последние пять лет. Об этом сообщает РБК.
Особняк Windsor Park Hall окружён семью акрами садов со множеством фонтанов и зон отдыха. На территории есть вертолетная площадка и теннисный корт.
В особняке девять спален, бальный зал, домашний кинотеатр, винная комната, боулинг и развлекательный комплекс с бассейном, тренажерным залом и сауной. Здесь также есть отдельные комнаты для персонала.
Графство Суррей представляет собой одно из самых процветающих графств Великобритании с самой высокой концентрацией миллионеров. В соседнем графстве Беркшир находится резиденция английской королевы — замок Windsor.
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