Россиянин купил особняк по соседству с королевой за 2 миллиарда рублей 

Неизвестный российский миллиардер купил особняк в неоклассическом стиле за 2,1 млрд руб. Дом расположен в самом престижном пригороде Лондона — графстве Суррей. Сделка стала одной из крупнейших на местном рынке недвижимости за последние пять лет. Об этом сообщает РБК.

Особняк Windsor Park Hall окружён семью акрами садов со множеством фонтанов и зон отдыха. На территории есть вертолетная площадка и теннисный корт.

В особняке девять спален, бальный зал, домашний кинотеатр, винная комната, боулинг и развлекательный комплекс с бассейном, тренажерным залом и сауной. Здесь также есть отдельные комнаты для персонала.

Графство Суррей представляет собой одно из самых процветающих графств Великобритании с самой высокой концентрацией миллионеров. В соседнем графстве Беркшир находится резиденция английской королевы — замок Windsor.