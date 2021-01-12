Ограничения из-за COVID-19 продлены в Севастополе до конца января

Правительство Севастополя продлило до 31 января ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба.

"Режим повышенной готовности действует, он не отменен до настоящего времени, и указом вводятся ограничения. Меры необходимо до конца месяца продлить", — сказал губернатор.

В городе ранее был введен запрет на проведение массовых мероприятий, регистрация брака в ЗАГС разрешена, только если на церемонии присутствуют до 15 человек, запрещено проведение экскурсий, не работают театры и кинотеатры. Также власти ввели обязательную самоизоляцию для граждан 65 лет и старше и обязательный масочный режим в транспорте и местах скопления людей. Организациям общественного питания запрещено работать с 22:00 до 06:00.

По данным правительства к утру вторника, всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 7 846 человек, из них уже выздоровели 7 076 человек, 291 умер. В последние дни фиксируется более 90 новых случаев в сутки. Коечный фонд занят более чем на 80%.