Вдова Шаинского рассказала о судьбе наследства композитора 

Вдова Владимира Шаинского Светлана заявила, что все деньги композитора ушли на его лечение, а ей остались только долги и тяжбы из-за наследства. Об этом она рассказала в программе «Прямой эфир» на «России 1», выпуск опубликован на YouTube.

Как писал «Рамблер», Шаинский скончался в ночь на 25 декабря 2017 года после продолжительной болезни. Ему было 92 года.

По словам Малахова, на следующий день после смерти Шаинского банковские счета композитора заблокировали.

По словам его вдовы, из-за многочисленных долгов пришлось продать московскую квартиру — полугодовое лечение композитора в американском госпитале обошлось слишком дорого.

Шаинская отметила, что из-за «всех судов и долгов» не удалось поставить памятник на могиле композитора. Она рассчитывала, что через полгода после его смерти сможет «восстановить финансовое состояние» — на нее были написаны завещания Шаинского, но о праве на наследство заявил старший сын композитора Иосиф.

«Мы пытались с ним как-то договориться, мы спрашивали у его адвокатов: «Что вы хотите?». Они говорят: «Всё», — утверждает вдова Шаинского.

По ее словам, старший сын композитора также оспорил продажу столичной квартиры.