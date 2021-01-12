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В России вырос спрос на работников без опыта 

Lenta.ru и ещё 2 12 января 2021
В России вырос спрос на работников без опыта
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
В России на 65 процентов вырос спрос на сотрудников без опыта в прошлом году, об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Avito.
Лидером по востребованности оказалась сфера «Строительство» (18 процентов), потом идут «Производство, сырье», «Продажи», «Транспорт, логистика» (по 17 процентов). В 2020 году больше всего вакансий было в отрасли продаж, строительном и транспортном секторе, а также в автомобильном бизнесе.
Самыми быстрорастущими сферами стали «Госслужба, НКО» (плюс 77 процентов запросов), «Домашний персонал» (плюс 63) и «ЖКХ, эксплуатация» (плюс 59). Активность соискателей увеличилась на 38 процентов по сравнению с 2019 годом.
В исследовании отмечено, что за год выросла медианная зарплата (с 30 до 35 тысяч рублей). На самые высокие зарплаты могли претендовать работники строительного и автомобильного бизнеса (45 тысяч рублей).
Ранее стало известно, что самой высокооплачиваемой вакансией января в Москве (с зарплатой до 250 тысяч рублей в месяц) оказалась профессия зубного техника. Большую зарплату предлагают и репетитору по английскому языку — до 200 тысяч рублей в месяц.
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Комментарии
Общество , РБК , Ростовская Область
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