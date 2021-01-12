В России вырос спрос на работников без опыта 

России на 65 процентов вырос спрос на сотрудников без опыта в прошлом году, об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Avito.

Лидером по востребованности оказалась сфера «Строительство» (18 процентов), потом идут «Производство, сырье», «Продажи», «Транспорт, логистика» (по 17 процентов). В 2020 году больше всего вакансий было в отрасли продаж, строительном и транспортном секторе, а также в автомобильном бизнесе.

Самыми быстрорастущими сферами стали «Госслужба, НКО» (плюс 77 процентов запросов), «Домашний персонал» (плюс 63) и «ЖКХ, эксплуатация» (плюс 59). Активность соискателей увеличилась на 38 процентов по сравнению с 2019 годом.

В исследовании отмечено, что за год выросла медианная зарплата (с 30 до 35 тысяч рублей). На самые высокие зарплаты могли претендовать работники строительного и автомобильного бизнеса (45 тысяч рублей).