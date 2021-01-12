Миронов предложил освободить от ЕГЭ поступающих в колледжи

По словам депутата, сдачу ЕГЭ следует сделать добровольной.

"Тех, кто осознанно не планирует поступать в вуз, а хочет, к примеру получить среднее специальное образование по востребованной профессии, нужно освободить от сдачи ЕГЭ", — призвал Миронов.

Он также добавил, что сдавать ЕГЭ не нужно и тем абитуриентам, которые намерены поступать в вузы с собственными вступительными испытаниями.