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В Госдуме предлагают освободить от ЕГЭ поступающих в колледжи 

Газета.Ru 1 час назад
Миронов предложил освободить от ЕГЭ поступающих в колледжи
Фото: РИА Новости
В России необходимо начать поэтапный процесс отказа от единого государственного экзамена (ЕГЭ), считает лидер фракции "Справедливая Россия" в Государственной думе Сергей Миронов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам депутата, сдачу ЕГЭ следует сделать добровольной.

"Тех, кто осознанно не планирует поступать в вуз, а хочет, к примеру получить среднее специальное образование по востребованной профессии, нужно освободить от сдачи ЕГЭ", — призвал Миронов.

Он также добавил, что сдавать ЕГЭ не нужно и тем абитуриентам, которые намерены поступать в вузы с собственными вступительными испытаниями.
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Общество , Политика , Сергей Миронов , Госдума , Справедливая Россия
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