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Госдума может ввести компенсации за незаконное задержание 

ИА Regnum и ещё 5 10 минут назад
Незаконно задержанным предложили выплачивать компенсации
Фото: РИА Новости
Законопроект о компенсациях за незаконное лишение свободы внесла в Госдуму депутат от «Единой России» Наталья Костенко, передает корреспондент ИА REGNUM 12 января.
Если закон найдет поддержку большинства парламентариев, в России появятся еще два основания для выплаты компенсаций: незаконное задержание в качестве подозреваемого и неправомерное административное задержание.
Депутат обратила внимание на то, что КоАП предполагает различные меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях (статья 27.1), среди которых наиболее посягающей на права и свободы человека мерой является административное задержание — кратковременное ограничение свободы, максимальный срок которого составляет 48 часов.
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Общество , Наталья Костенко , Единая Россия , Госдума , ИА REGNUM
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