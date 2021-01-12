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Москва

Блогерша напугала бабушку своими обнаженными фото и попала на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Блогерша Ава Луиза (Ava Loise) поссорилась со своими родственниками из-за обнаженных фото. Об этом она поведала своим подписчикам в TikTok.
Девушка зарегистрировалась на сайте OnlyFans, где за деньги публиковала снимки в стиле «ню» и видео эротического характера. Но, к несчастью, на ее аккаунт подписались бабушка и тетя. Надо предполагать, что откровенный контент внучки пришелся совсем не по нраву ее бабуле. А мать блогерши запретила ей появляться на семейном торжестве в Пасху.

«Твои тетя и бабушка подписались на твой аккаунт в OnlyFans, чтобы увидеть, что там происходит. Они впали в истерику», — заявила звезде TikTok ее мать.

Сейчас, по словам самой Авы Луизы, родственники прекратили с ней всякое общение, а бабушка отказалась признавать ее существование.
Общество , Видео
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