Блогерша напугала бабушку своими обнаженными фото и попала на видео 

Блогерша Ава Луиза (Ava Loise) поссорилась со своими родственниками из-за обнаженных фото. Об этом она поведала своим подписчикам в TikTok.

Девушка зарегистрировалась на сайте OnlyFans, где за деньги публиковала снимки в стиле «ню» и видео эротического характера. Но, к несчастью, на ее аккаунт подписались бабушка и тетя. Надо предполагать, что откровенный контент внучки пришелся совсем не по нраву ее бабуле. А мать блогерши запретила ей появляться на семейном торжестве в Пасху.

«Твои тетя и бабушка подписались на твой аккаунт в OnlyFans, чтобы увидеть, что там происходит. Они впали в истерику», — заявила звезде TikTok ее мать.

Сейчас, по словам самой Авы Луизы, родственники прекратили с ней всякое общение, а бабушка отказалась признавать ее существование.