Попова: Количество заболевших коронавирусом в России снижается 

В России снижается количество заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
«По динамике эпидпроцесса в целом по РФ в последние дни предыдущего года и в первую декаду года нынешнего мы отмечаем стабилизацию и снижение количества заболевших и суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тыс. населения», — сказала Попова.
Она отметила, что за данный период количество госпитализированных с COVID-19 в РФ снизилось на 16%.