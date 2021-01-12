Попова: Количество заболевших коронавирусом в России снижается 

«По динамике эпидпроцесса в целом по РФ в последние дни предыдущего года и в первую декаду года нынешнего мы отмечаем стабилизацию и снижение количества заболевших и суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тыс. населения», — сказала Попова.