Депутат на Урале завладел землей за счёт многодетной семьи

Сергей Кузьмин пролоббировал выделение бесплатного участка, и после положительного решения Думы Белоярского городского округа выяснилось, что это семья парламентария.

«Депутат Кузьмин настойчиво добивался, чтобы участок в центре Белоярского перевели для какой-то многодетной семьи из рекреационной зоны в зону жилой застройки. В итоге сам Кузьмин и стал владельцем земли, когда все формальности были соблюдены», — рассказал изданию Ura.ru другой депутат Иван Десятков.

По его словам, законодательный орган выделил участок, который находится на одной улице с мэрией.

В свою очередь сам Кузьмин заявил изданию, что он никого не обогнал и не обманул. По мнению депутата, его коллегу Десяткова задело, что он не признался, чей это участок. При этом парламентарий утверждает, что имеет право на выделение земли, так как воспитывает троих детей и стоял в общей очереди на получение участка.