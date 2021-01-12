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Москва

На Урале депутат получил землю рядом с мэрией за счёт многодетной семьи 

Говорит Москва 40 минут назад
Депутат на Урале завладел землей за счёт многодетной семьи
Фото: РИА Новости
Сергей Кузьмин пролоббировал выделение бесплатного участка, и после положительного решения Думы Белоярского городского округа выяснилось, что это семья парламентария.

«Депутат Кузьмин настойчиво добивался, чтобы участок в центре Белоярского перевели для какой-то многодетной семьи из рекреационной зоны в зону жилой застройки. В итоге сам Кузьмин и стал владельцем земли, когда все формальности были соблюдены», — рассказал изданию Ura.ru другой депутат Иван Десятков.

По его словам, законодательный орган выделил участок, который находится на одной улице с мэрией.
В свою очередь сам Кузьмин заявил изданию, что он никого не обогнал и не обманул. По мнению депутата, его коллегу Десяткова задело, что он не признался, чей это участок. При этом парламентарий утверждает, что имеет право на выделение земли, так как воспитывает троих детей и стоял в общей очереди на получение участка.
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Общество , Белоярский , Свердловская Область
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