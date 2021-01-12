Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: жесткое противостояние саблисток
«На острие»: жесткое противостояние саблисток Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Сатановский назвал Кулебу больным на голову человеком 

Артём Кульша 51 минуту назад
Сатановский назвал Кулебу больным на голову человеком
Фото: ТАСС
Украина страдает национальным психическим синдром — свидомостью и незалежностью. Об этом политолог Евгений Сатановский заявил в своем телеграме.
В сентябре, как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН пригласил друзей Украины к участию в создании международной платформы с целью деоккупации Крыма и защиты прав его жителей.
Вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности пригласить делегацию России на первый саммит Крымской платформы, в ходе которого будет рассмотрен вопрос восстановления суверенитета и юрисдикции Украины в Крыму.
Сегодня Сатановский назвал приглашение Кулебы клоунадой, а его самого либо совсем больным на голову человеком, либо притворяющимся таковым.

«Явно же блажит человек», — считает он.

По словам политолога, порой украинским властям кажется, что они большие-пребольшие и все должны беспрекословно их слушаться. Он убежден, что это лечится лишь в детстве регулярным мордобоем, а при отсутствии лечения переходит в хроническую форму, когда остается лишь пристрелить больного из жалости, чтобы не мучился.

«Не исключено, что это такой национальный психический синдром — свидомость и незалежность в особо тяжелой форме, — характерный именно для Украины, хотя и имеющий аналоги в некоторых других бывших советских республиках», — добавил Сатановский.

Видео дня. Машинист и полицейский вытащили мальчика из-под поезда в метро
Комментарии
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выпавший из окна 4-го этажа школы ученик в Петербурге попал на видео
00:24
Выпавший из окна 4-го этажа школы ученик в Петербурге попал на видео
Происшествия
В Новосибирской области задержан «вор в законе»
01:00
В Новосибирской области задержан «вор в законе»
Происшествия Криминал
Россиянка пожаловалась на мастурбирующего таксиста
01:10
Россиянка пожаловалась на мастурбирующего таксиста
Происшествия
Участник телеигры показал пенис ведущему
00:48
Участник телеигры показал пенис ведущему
Общество В мире
Опубликовано видео взрыва метеорита над Камчаткой
00:10
Опубликовано видео взрыва метеорита над Камчаткой
Наука и техника Общество
Из-за мощного землетрясения в регионе РФ введен режим ЧС
01:00
Из-за мощного землетрясения в регионе РФ введен режим ЧС
Происшествия
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
00:45
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
В мире Общество
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
01:38
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
Происшествия
Появилось видео самых громких свадеб 2020
04:17
Появилось видео самых громких свадеб 2020
Шоу-бизнес
Появилось видео самых громких разводов 2020
05:33
Появилось видео самых громких разводов 2020
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение