Сатановский назвал Кулебу больным на голову человеком 

Украина страдает национальным психическим синдром — свидомостью и незалежностью. Об этом политолог Евгений Сатановский заявил в своем телеграме.
В сентябре, как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН пригласил друзей Украины к участию в создании международной платформы с целью деоккупации Крыма и защиты прав его жителей.
Вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности пригласить делегацию России на первый саммит Крымской платформы, в ходе которого будет рассмотрен вопрос восстановления суверенитета и юрисдикции Украины в Крыму.
Сегодня Сатановский назвал приглашение Кулебы клоунадой, а его самого либо совсем больным на голову человеком, либо притворяющимся таковым.
«Явно же блажит человек», — считает он.
По словам политолога, порой украинским властям кажется, что они большие-пребольшие и все должны беспрекословно их слушаться. Он убежден, что это лечится лишь в детстве регулярным мордобоем, а при отсутствии лечения переходит в хроническую форму, когда остается лишь пристрелить больного из жалости, чтобы не мучился.
«Не исключено, что это такой национальный психический синдром — свидомость и незалежность в особо тяжелой форме, — характерный именно для Украины, хотя и имеющий аналоги в некоторых других бывших советских республиках», — добавил Сатановский.