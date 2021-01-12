Участник телеигры показал пенис ведущему

В Британии участник телеигры Family Fortunes (аналог «Сто к одному») показал ведущему Джино Д’Акампо (Gino D’Acampo) свои гениталии.
Один членов семьи Крейгов из Шотландии явился в студию в килте. На вопрос ведущего о его облачении, молодой человек ответил, что надевает предмет мужской шотландской национальной одежды потому, что ему есть чем похвастаться. После этого он приподнял подол и продемонстрировал тому свое мужское достоинство.
«Он настоящий шотландец! Вы серьезно без трусов?» — воскликнул ведущий.