Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

Показавший пенис ведущему участник телеигры попал на видео 

Алевтина Жаркова 30 минут назад
В Британии участник телеигры Family Fortunes (аналог «Сто к одному») показал ведущему Джино Д’Акампо (Gino D’Acampo) свои гениталии.
Один членов семьи Крейгов из Шотландии явился в студию в килте. На вопрос ведущего о его облачении, молодой человек ответил, что надевает предмет мужской шотландской национальной одежды потому, что ему есть чем похвастаться. После этого он приподнял подол и продемонстрировал тому свое мужское достоинство.

«Он настоящий шотландец! Вы серьезно без трусов?» — воскликнул ведущий.

Общество , Видео , В мире
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Участник телеигры показал пенис ведущему
00:48
Участник телеигры показал пенис ведущему
Общество В мире
Опубликовано видео взрыва метеорита над Камчаткой
00:10
Опубликовано видео взрыва метеорита над Камчаткой
Наука и техника Общество
Из-за мощного землетрясения в регионе РФ введен режим ЧС
01:00
Из-за мощного землетрясения в регионе РФ введен режим ЧС
Происшествия
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
00:45
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
В мире Общество
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
01:38
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
Происшествия
Появилось видео самых громких свадеб 2020
04:17
Появилось видео самых громких свадеб 2020
Шоу-бизнес
Появилось видео самых громких разводов 2020
05:33
Появилось видео самых громких разводов 2020
Шоу-бизнес
Появилось видео с места пожара в Екатеринбурге
00:36
Появилось видео с места пожара в Екатеринбурге
Происшествия
Датчик Tesla сработал на кладбище и попал на видео
00:14
Датчик Tesla сработал на кладбище и попал на видео
Наука и техника
Создание фонда поддержки детей попало на видео
01:34
Создание фонда поддержки детей попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение