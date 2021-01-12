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Москва

Когда это все закончится: россияне не поверили в конец пандемии 

Елена Прошина 41 минуту назад
Около половины россиян (48 процентов), принявших участие в опросе «Работы.ру», не верят, что пандемия коронавируса закончится в 2021 году. Об этом сообщает «Прайм».
Только семь процентов опрошенных считают, что коронавирус перестанет быть проблемой уже к концу зимы 2021-го, а 15 процентов ждут улучшения ситуации весной.
Еще 18 процентов россиян ожидают окончания пандемии к лету, пять процентов ставят на осень 2021 года, а восемь процентов респондентов рассчитывают на зиму 2022 года.
Свой опрос «Работа.ру» провела в январе, в нем приняли участие три тысячи человек.
Как писал «Рамблер», ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предупредил, что скачок заболеваемости коронавирусом может произойти в России через одну-две недели.
Ученый сослался на статистику ежегодной заболеваемости ОРВИ: в новогодние каникулы она снижается, так как люди проводят время дома с семьей, но начинает расти, когда они возвращаются на работу и учебу.
В октябре замглавы НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что пандемия коронавируса продлится еще как минимум полтора года.
По ее мнению, пандемия будет развиваться неравномерно, в разных странах и регионах будут время от времени возникать очаги заболевания. Пшеничная предупредила, что скачок заболеваемости COVID-19 в России может произойти в феврале-марте, а низких показателей заболеваемости можно ждать не раньше лета 2021-го.
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Общество , Видео , Сергей Вознесенский , РУДН , Роспотребнадзор
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