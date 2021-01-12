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Студентам подмосковных вузов продлили «удаленку» до 6 февраля 

Газета.Ru 1 час назад
Студентам подмосковных вузов продлили «удаленку» до 6 февраля
Фото: РИА Новости
Дистанционное обучение для студентов вузов Московской области продлено до 6 февраля из-за опасности распространения коронавируса нового типа, указано в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.
Кроме того, социальные карты и проездные студентов вузов и колледжей, а также лиц старше 65 лет будут заблокированы также до 6 февраля, следует из текста документа.
За все время пандемии в России выявлено более 3,4 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, более 62 тысяч заразившихся скончались.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
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Общество , Андрей Воробьев , Российский фонд прямых инвестиций , Московская область
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