Студентам подмосковных вузов продлили «удаленку» до 6 февраля 

Дистанционное обучение для студентов вузов Московской области продлено до 6 февраля из-за опасности распространения коронавируса нового типа, указано в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева

Кроме того, социальные карты и проездные студентов вузов и колледжей, а также лиц старше 65 лет будут заблокированы также до 6 февраля, следует из текста документа.

За все время пандемии в России выявлено более 3,4 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, более 62 тысяч заразившихся скончались.