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Москва

Популярный российский блогер умер в 31 год после коронавируса 

Lenta.ru 21 минуту назад
Блогер Бейсовский умер в 31 год после коронавируса
Фото: Денис Бейсовский / YouTube
Популярный российский игровой блогер Денис Бейсовский умер после перенесенного коронавируса, ему был 31 год. Об этом сообщает «Игромания» со ссылкой на отца блогера.
По данным издания, симптомы коронавируса появились у Бейсовского 20 декабря. Через четыре дня его госпитализировали, тест на коронавирус был положительным. 2 января блогера выписали из больницы, тогда же он назвал коронавирус худшим, что с ним случалось в жизни.
Во время новогодних праздников Бейсовский жаловался в Twitter на то, что в аптеках Москвы и Московской области нет нужных ему антибиотиков. По его словам, они должны были появиться только к 11 января. Официальная причина смерти блогера не сообщается.
Денис Бейсовский — популярный российский игровой блогер. В своих видео на YouTube он рассказывал о видеоиграх и о новостях из мира индустрии. На его канал подписано 157 тысяч человек. Бейсовский также выпускал видеоподкасты.
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Общество , Москва , Московская область
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