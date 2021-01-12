Пока вы спали: Люксембург сорвал договоренности с Россией 

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ВТБ В новогодние праздники жители России резко сократили траты в ресторанах и кафе по сравнению с прошлым годом и почти не выезжали за рубеж. Однако выросли расходы россиян на внутренний туризм и спорт. Об этом со ссылкой на данные Сбербанка пишет РБК.

Так, по данным «Сбера», покупки в ресторанах и барах сократились примерно на треть. При этом заметный всплеск расходов 4–10 января был зафиксирован в категории «Спорт» — на 40,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

По оценкам ВТБ, 1–8 января россияне перевели турагентствам 457 млн рублей — на треть меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Однако отмечен всплеск выручки в городах Золотого кольца и на российских горнолыжных курортах.

Люксембург не ратифицировал документы, необходимые для изменения соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения и повышения ставок на вывод капитала до 15% по общему правилу, за рядом исключений, пишет газета «Известия».

По данным издания, внимание на то, что Люксембург не выполнил свои обязательства, обратили эксперты PwC. Ожидалось, что новый режим налогообложения заработает с 1 января, но Великое Герцогство не приняло необходимые для этого внутренние документы.

При этом эксперты уверены, что пока Минфин России не пойдет на обострение ситуации и разрыв действующего соглашения.

Ученые изучили, как изменялся коронавирус в организме женщины с лимфомой. С апреля по сентябрь вирус приобрел 18 новых мутаций, часть из которых совпадает с «британским» штаммом SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на исследование сообщают «Известия».

В работе ученых Сколковского института науки и технологий, написанной в соавторстве с исследователями Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН , Первого государственного медицинского университета им. И. П. Павлова и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, отмечается, что вирус мутировал в организме 47-летней женщины с диагнозом «неходжкинская диффузная B-клеточная лимфома IV стадии B» (злокачественное новообразование).

При этом пока нельзя говорить о скорости распространения «российского» штамма, поскольку описан только один случай.

Россия не может добиться экстрадиции скрывающихся на территории США фигурантов уголовных дел, объявленных в международный розыск, так как между странами нет соответствующего двустороннего договора. Об этом РИА Новости заявил начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Петр Городов.

«В настоящее время на территории США, по нашим данным, находится около 200 человек, совершивших преступления в России и объявленных в международный розыск», — пояснил он.

Несмотря на начало масштабной вакцинации в ряде стран, мир не сможет достичь коллективной иммунизации от коронавируса в 2021 году. Об этом, по данным ТАСС, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.