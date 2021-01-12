Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Пока вы спали: Люксембург сорвал договоренности с Россией 

Елена Прошина 20 минут назад
Пока вы спали: Люксембург сорвал договоренности с Россией
Фото: РИА Новости
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Подсчитаны траты россиян на новогодних праздниках

В новогодние праздники жители России резко сократили траты в ресторанах и кафе по сравнению с прошлым годом и почти не выезжали за рубеж. Однако выросли расходы россиян на внутренний туризм и спорт. Об этом со ссылкой на данные Сбербанка и ВТБ пишет РБК.
Так, по данным «Сбера», покупки в ресторанах и барах сократились примерно на треть. При этом заметный всплеск расходов 4–10 января был зафиксирован в категории «Спорт» — на 40,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
По оценкам ВТБ, 1–8 января россияне перевели турагентствам 457 млн рублей — на треть меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Однако отмечен всплеск выручки в городах Золотого кольца и на российских горнолыжных курортах.
Читать новость полностью

Люксембург сорвал договоренности с Россией

Люксембург не ратифицировал документы, необходимые для изменения соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения и повышения ставок на вывод капитала до 15% по общему правилу, за рядом исключений, пишет газета «Известия».
По данным издания, внимание на то, что Люксембург не выполнил свои обязательства, обратили эксперты PwC. Ожидалось, что новый режим налогообложения заработает с 1 января, но Великое Герцогство не приняло необходимые для этого внутренние документы.
При этом эксперты уверены, что пока Минфин России не пойдет на обострение ситуации и разрыв действующего соглашения.
Читать новость полностью

В организме россиянки развилось 18 мутаций коронавируса

Ученые изучили, как изменялся коронавирус в организме женщины с лимфомой. С апреля по сентябрь вирус приобрел 18 новых мутаций, часть из которых совпадает с «британским» штаммом SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на исследование сообщают «Известия».
В работе ученых Сколковского института науки и технологий, написанной в соавторстве с исследователями Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН, Первого государственного медицинского университета им. И. П. Павлова и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, отмечается, что вирус мутировал в организме 47-летней женщины с диагнозом «неходжкинская диффузная B-клеточная лимфома IV стадии B» (злокачественное новообразование).
При этом пока нельзя говорить о скорости распространения «российского» штамма, поскольку описан только один случай.
Читать новость полностью

Генпрокуратура: российские преступники скрываются в США 

Россия не может добиться экстрадиции скрывающихся на территории США фигурантов уголовных дел, объявленных в международный розыск, так как между странами нет соответствующего двустороннего договора. Об этом РИА Новости заявил начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Петр Городов.

«В настоящее время на территории США, по нашим данным, находится около 200 человек, совершивших преступления в России и объявленных в международный розыск», — пояснил он.

Читать новость полностью

В ВОЗ исключили появление в 2021 году всемирного COVID-иммунитета

Несмотря на начало масштабной вакцинации в ряде стран, мир не сможет достичь коллективной иммунизации от коронавируса в 2021 году. Об этом, по данным ТАСС, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

«Мы не сможем достичь коллективной иммунизации в 2021 году. В некоторых стран будут оставаться незащищенные люди», — пояснила она, подчеркнув, что пока необходимо соблюдать меры по предотвращению распространения COVID-19.

Читать новость полностью
Видео дня. Машинист и полицейский вытащили мальчика из-под поезда в метро
Комментарии 17
Общество , Банк ВТБ , Генпрокуратура РФ , Сбербанк России , ВОЗ , РАН , Минфин , газета "Известия" , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появились кадры сильного землетрясения в регионе РФ
01:00
Появились кадры сильного землетрясения в регионе РФ
Происшествия
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
00:45
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
В мире Общество
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
01:38
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
Происшествия
Появилось видео самых громких свадеб 2020
04:17
Появилось видео самых громких свадеб 2020
Шоу-бизнес
Появилось видео самых громких разводов 2020
05:33
Появилось видео самых громких разводов 2020
Шоу-бизнес
Появилось видео с места пожара в Екатеринбурге
00:36
Появилось видео с места пожара в Екатеринбурге
Происшествия
Датчик Tesla сработал на кладбище и попал на видео
00:14
Датчик Tesla сработал на кладбище и попал на видео
Наука и техника
Создание фонда поддержки детей попало на видео
01:34
Создание фонда поддержки детей попало на видео
Общество
Появилось видео планов Илона Маска на 2021 год
07:18
Появилось видео планов Илона Маска на 2021 год
Наука и техника
Медведица, не впавшая в спячку, попала на видео
00:53
Медведица, не впавшая в спячку, попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение