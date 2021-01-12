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Всего 0,01% школ в России ушли на карантин из-за коронавируса 

ТАСС 26 минут назад
Всего 0,01% школ в России ушли на карантин из-за коронавируса
Фото: РИА Новости
Порядка 0,01% российских школ закрылись на карантин в связи с пандемией коронавируса, следует из инфографики Минпросвещения РФ, опубликованной во вторник в Telegram-канале министерства "Большая перемена".
Согласно статистике, процент школ, закрывшихся на карантинные мероприятия, составил всего лишь 0,01% от общего числа школ в РФ.

"Всего в 5 школах в 4 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией", — говорится в сообщении.

Из материалов министерства следует, что всего 0,06% классов находятся на карантине по состоянию на 11 января 2021 года.
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